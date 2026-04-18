Дзюбе стало плохо в конце матча с «Рубином»

Футболист тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба рассказал, что ему стало плохо в конце матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против казанского «Рубина», передает «Матч ТВ».

© Газета.Ru

«Приятно, что стал лучшим бомбардиром клуба. Всё не зря, значит. Мне так поплохело. Я под конец набегался, бледного поймал», — сказал Дзюба.

Встреча завершилась со счетом 1:1. Счет в матче открыл игрок «Рубина» Никита Лобов. Он отличился на 48-й минуте. Артем Дзюба сравнял счет на 62-й минуте. Дзюба забил 249-й мяч в карьере, обновив собственный рекорд лучшего бомбардира в истории российского футбола.

В турнирной таблице чемпионата России «Рубин» идет на седьмом месте, набрав 35 очков. «Акрон» занимает 13-ю строчку, набрав 23 балла.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.