"Динамо" не смогло обыграть "Пари НН", который доигрывал матч вдесятером

В матче 25-го тура чемпионата России "Пари НН" на своём поле поделил очки с "Динамо" - 1:1. Гости открыли счёт после точного удара Николаса Маричаля, однако хозяева вскоре отыгрались - отличился Олакунле Олусегун. Во второй половине встречи нападающий нижегородцев получил вторую жёлтую карточку и был удалён, но это не повлияло на итоговый результат.

"Динамо" располагается на седьмой позиции, имея 35 очков. "Пари НН" с 22 баллами идёт на 14-й строчке турнирной таблицы.

Чемпионат России

25 тур

Голы: Олусегун, 34 - Маричаль, 22.

"Пари НН": Медведев, Александров, Коледин, Кирш, Карич, Вешнер Тичич (Пигас, 80), Смелов (Майга, 90+2), Сефас (Ермаков, 80), Олусегун, Бальбоа (Лесовой, 65), Урванцев (Ивлев, 46).

"Динамо": Лещук, Маричаль, Касерес, Скопинцев, Осипенко, Рубенс (Маринкин, 65), Фомин (Сергеев, 77), Бителло, Артур Гомес (Нгамалё, 65), Миранчук (Бабаев, 65), Тюкавин.

Предупреждения: Бальбоа, 41, Ивлев, 52, Олусегун, 55, Карич, 90.

Удаление: Олусегун, 74.