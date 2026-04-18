«Тоттенхэм» сыграл вничью с «Брайтоном» и продлил серию без побед в АПЛ

«Тоттенхэм» сыграл вничью с «Брайтоном» и продлил серию без побед в английской премьер‑лиге до 15 матчей
Лондонский «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Брайтоном» в домашнем матче 33‑го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча в Лондоне завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев голы забили Педро Порро и Хави Симонс. У гостей отличились Каору Митома и Жоржиньо Рюттер.
У «Тоттенхэма» продлилась серия без побед в премьер‑лиге до 15 матчей. Команда набрала 31 очко и располагается на 18‑й позиции турнирной таблицы, «Брайтон» (47 очков) идет девятым.
В следующем туре «Тоттенхэм» 25 апреля сыграет на выезде с «Вулверхэмптоном», а «Брайтон» 21 апреля примет «Челси».
Голы: Порро, 39. Симонс, 77. — Митома, 45. Рюттер, 90.