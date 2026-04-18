Гнабри выбыл на длительный срок из‑за разрыва мышцы бедра

Нападающему «Баварии» и сборной Германии по футболу Сержу Гнабри диагностировали разрыв приводящей мышцы правого бедра, сообщает пресс‑служба мюнхенского клуба.

Последний раз Гнабри выходил на поле 15 апреля в ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала» (4:3, общий счет — 6:4).

Отмечается, что 30‑летний футболист выбыл на длительный срок.

В текущем сезоне Гнабри в составе «Баварии» провел 37 матчей, забил 10 голов и отдал 11 результативных передач.

Сборная Германии отобралась в финальную стадию чемпионата мира по футболу 2026 года. Немцы сыграют в группе E с командами Эквадора, Кюрасао и Кот‑д’Ивуара.

