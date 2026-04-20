Полузащитник «Динамо» Рубенс пропустит оставшуюся часть сезона из-за травмы

Полузащитник московского «Динамо» Рубенс пропустит оставшуюся часть нынешнего сезона из-за травмы, полученной в матче 25-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Пари НН» (1:1).

«Рубенс Диас прошёл обследование после полученной травмы. По результатам диагностировано повреждение в области правого голеностопного сустава. Срок лечения и реабилитации составит около восьми недель. Желаем Рубенсу сил и хорошего восстановления!» – сообщает телеграм-канал «Динамо».

В нынешнем сезоне бразилец принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.