Экс-футболист Титов назвал фаворита РПЛ

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Егор Титов назвал фаворита Российской премьер-лиги (РПЛ) в нынешнем сезоне. Об этом сообщает Metaratings.
Экс-игрок отдал предпочтение петербургскому «Зениту».
Букмекеры также считают «Зенит» главным фаворитом РПЛ. На победу сине-бело-голубых в чемпионате России можно поставить с коэффициентом 1,34.
После 25 туров «Зенит» с 55 очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ. На втором месте находится «Краснодар,» который отстает от лидера на одно очко.
