Экс-футболист Титов назвал фаворита РПЛ

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Егор Титов назвал фаворита Российской премьер-лиги (РПЛ) в нынешнем сезоне. Об этом сообщает Metaratings.

Экс-игрок отдал предпочтение петербургскому «Зениту».

«"Зенит" — как алабай, который вцепился в свою жертву и уже не отпустит. Думаю, что после ничьей "Краснодара" с "Балтикой" процентов на 90 "Зенит" будет чемпионом», — заявил Титов.

Букмекеры также считают «Зенит» главным фаворитом РПЛ. На победу сине-бело-голубых в чемпионате России можно поставить с коэффициентом 1,34.

После 25 туров «Зенит» с 55 очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ. На втором месте находится «Краснодар,» который отстает от лидера на одно очко.