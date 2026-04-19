Дзюба отреагировал на информацию о возможном переходе в «Родину»

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба прокомментировал информацию о потенциальном переходе в московскую «Родину», выступающую в нынешнем сезоне в Лиге Pari.

«Это просто чей‑то вброс. Мне вообще сказали, что чуть ли не от «Родины». Не знаю, зачем они это делают. То ли как-то пиарятся, то ли инфополе забивают. Мне сказали, что от них, но точно не от меня (смеётся). У меня ни с кем переговоров не было, хотя я могу вести», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 37-летний нападающий принял участие в 23 матчах Мир РПЛ, в которых он отметился восемью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,2 млн.