Непомнящий: нынешней «Балтике» по зубам любой соперник

Российский тренер Валерий Непомнящий заявил «Матч ТВ», что калининградской «Балтике» по силам обыграть любого соперника в МИР РПЛ.

В воскресенье «Балтика» на выезде сыграла вничью с «Краснодаром» в матче 25‑го тура МИР РПЛ. Встреча завершилась со счетом 2:2. По итогам тура «быки» уступили лидерство в чемпионате петербургскому «Зениту».

— С чем связываете неудачу «Краснодара» в домашнем матче?

— Ну, как неудача? Нынешняя «Балтика» — команда, которой по зубам любой соперник. Все это знали, в том числе «Краснодар». Мне кажется, они ещё малой кровью отделались: могли и проиграть.

«Балтика» тем и отличается, что она очень мобильна на всех позициях, у команды отличная функциональная готовность. И по игре у них всё в порядке: они умеют контролировать мяч, не проигрывают единоборства — это те качества, которые не у всех команд есть. И психологически они очень крепкие. У «Краснодара» индивидуально, может, и сильнее футболисты, но по морально‑волевым качествам «Балтика» имеет превосходство.

Вообще, наш чемпионат очень хорош тем, что абсолютно на всех этажах турнирной таблицы идёт борьба: трудно сказать, кто станет чемпионом и кто вылетит.

— И все же, каким вам представляется дальнейшее противостояние за золото? «Зенит» уже не упустит своего, или «Краснодар» обойдет его?

— Здесь предсказать ничего невозможно. Все ещё впереди. В чемпионате остаётся пять туров, и за это время может все случиться, — сказал Непомнящий «Матч ТВ».

«Краснодар» с 54 очками занимает второе место в таблице РПЛ, уступая петербургскому «Зениту» 1 балл. «Балтика» с 45 очками идет четвертой.

