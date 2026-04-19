«Динамо» стало самым прибыльным клубом РПЛ в 2025 году

Московское «Динамо» заняло первое место по чистой прибыли по итогам 2025 года среди клубов Мир Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на отчётность клубов.

По информации источника, чистая прибыль бело-голубых в минувшем году составила 1,25 млрд рублей. По сравнению с 2024 годом показатели московского клуба выросли на 264,3% (343,37 млн рублей в 2024 году).

Подчёркивается, что в число трёх лучших клубов РПЛ по чистой прибыли в 2025 году вошли «Зенит» (1,22 млрд рублей) и «Краснодар» (893,7 млн рублей).

Также по итогам минувшего года в плюсе оказались ЦСКА (653,7 млн рублей), махачкалинское «Динамо» (566,6 млн рублей), «Ростов» (413,2 млн рублей), «Балтика» (309,8 млн рублей), «Рубин» (131,8 млн рублей) и «Акрон» (15,1 млн рублей). В отчётности «Ахмата» указано, что грозненский клуб завершил 2025 год с нулем в графе «чистая прибыль».