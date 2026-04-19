«Атлетико» обратился к болельщикам после поражения в финале Кубка Испании

Мадридский «Атлетико» на странице в социальной сети X сделал обращение к болельщикам после поражения команды в финале Кубка Испании с «Реалом Сосьедад». Основное время встречи завершилось со счётом 2:2, в серии пенальти «матрасники» уступили со счётом 3:4.

«Мы боролись до конца, и, хотя не добились желаемого результата, никогда не переставали чувствовать вашу поддержку из Севильи, Мадрида и со всех уголков мира. Для нас большая честь пройти этот путь вместе с вами. Всегда вместе», — написано в сообщении «Атлетико».

В основное время голами в составе мадридской команды отметились нападающие Адемола Лукман и Хулиан Альварес.