Полузащитник «Спартака» ответил, готов ли стать капитаном

Полузащитник "Спартака" Наиль Умяров рассказал, готов ли он стать капитаном красно-белых.

По словам Умярова, на него не влияет капитанская повязка.

- Ни капли ни чувствую на себе больше ответственности. Она как была, так и есть, и будет. Я уже неоднократно говорил, что с повязкой я или нет, на меня это никак не повлияет, - приводит слова Умярова "Чемпионат".

Наиль Умяров является футболистом основного состава московского "Спартака" с января 2019 года. В нынешнем сезоне он вышел на поле в 32 встречах во всех турнирах и отметился четырьмя голевыми передачами.

После 25 сыгранных туров команда Хуана Карседо занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России с 45 набранными очками в своем активе.