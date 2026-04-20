Вратарь «Динамо» Мх объяснил, как действовал в эпизоде с пенальти от «Зенита»

Вратарь махачкалинского «Динамо» Давид Волк объяснил «Матч ТВ», как действовал в эпизоде с отраженным пенальти в матче против петербургского «Зенита».

© Матч ТВ

Встреча 25‑го тура МИР РПЛ в Каспийске завершилась со счетом 1:0 в пользу «Зенита». На 71‑й минуте при счете 0:0 Волк отразил 11‑метровый удар, который исполнял Александр Соболев.

— В одном из эпизодов мяч попал вам в голову, после чего вам какое‑то время оказывали помощь.

— Было достаточно неприятно. Вроде прыгаю за мячом, понимаю, что не достаю, но, как мне кажется, мяч не залетает в ворота. Он действительно попадает в штангу, а потом вижу, как прилетает мне в лицо. Не скажу, что меня в итоге как‑то пошатнуло или я потерялся. Просто чисто физическая боль. Ну и глаз тяжеловато было открыть в первые секунды — ушиб образовался. Но сейчас все нормально.

— Вы продолжили играть, а во втором тайме взяли пенальти. Действовали по удару?

— Скорее, предполагал, куда Саша Соболев пробьет. Видел статистику его ударов и решил для себя, что он туда пробьет — так и получилось. Ничего особенного, — сказал Волк «Матч ТВ».

«Динамо» с 23 очками идет на 12‑м месте в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре махачкалинцы 23 апреля встретятся в гостях с тольяттинским «Акроном».

