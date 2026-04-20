Соболев прокомментировал свой незабитый пенальти

Футболист "Зенита" Александр Соболев высказался о своем незабитом пенальти в матче с махачкалинским "Динамо".

Футболист заявил, что "Зенит" заслуживал победу над махачкалинским "Динамо".

"Я сам пробил не очень хорошо. Но и вратарю надо отдать должное, действительно выручил команду. Хорошо, что мы забили с игры, пусть это и был автогол. Мы в этот день заслуживали победу", - сказал Соболев "Матч ТВ".

Вчера, 19 апреля, состоялся матч в рамках 25-го тура Российской Премьер-Лиги между махачкалинским "Динамо" и петербургским "Зенитом". Встреча завершилась победой сине-бело-голубых со счетом 1:0.

Во втором тайме нападающий "Зенита" Александр Соболев не смог реализовать пенальти в ворота махачкалинского клуба.