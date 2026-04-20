Евсеев публично обратился к болельщикам «Динамо» Мх

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев публично обратился к болельщикам дагестанской команды.

– Вадим Валентинович, что хотели бы сказать болельщикам перед оставшимися матчами?

– Я думаю, мы своей игрой привлекли болельщиков. Постепенно их становится больше. Будем стараться в первую очередь своей игрой болельщиков привлекать, а не искусственно.

Я знал, куда ехал, знаю, что тут футбольная республика, со своей историей. И сейчас сколько детей здесь тренируется. Много футболистов из Дагестана играют по России – и в РПЛ, и в ФНЛ. Хотелось пожелать, чтобы болельщики продолжили поддерживать команду. Я как-то гулял по городу. И для меня это было удивительно: люди, которые за «Анжи» болели, за «Динамо» не болеют и не ходят на стадион.

– Почему? Мы болели за «Анжи» и сейчас болеем за «Динамо».

– Ну вот, вы болеете, а тот, кого я встретил в городе, сказал, что категорически нет. Так же сейчас в Краснодаре: болельщики «Кубани» за «Краснодар» не болеют.

Дагестанских болельщиков я прошу объединиться для одной цели. В последнее время в республике происходили природные явления, которые объединили людей. Эта ситуация важнее футбола. Но спорт, футбол тоже объединяют нас. Поэтому я благодарен людям, которые поддерживают команду. Вне зависимости от того, выиграла она или проиграла и на каком месте находится. Потому что только вместе мы можем двигаться вперёд, — цитирует Евсеева официальный сайт «Динамо».