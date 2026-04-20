Комментатор Орлов раскритиковал игру легионера "Зенита"

Спортивный комментатор Геннадий Орлов высказался об игре вингера "Зенита" Джона Джона.

© ФК "Зенит"

По словам Орлова, Джон провалил вторую игру кряду и не помогал команде.

- Вот кто меня расстроил, так это Джон Джон. По сути, провалил вторую игру подряд. Нет помощи от него и на фланге, и в центре. Да и в обороне бразилец недорабатывает, - цитирует Орлова "СЭ".

В 25 туре чемпионата России петербургский "Зенит" одержал выездную победу над махачкалинским "Динамо" со счетом 1:0 - полузащитник хозяев Никита Глушков переправил мяч в свои ворота во втором тайме.

Джон Джон провел за сине-бело-голубых во всех турнирах девять матчей и отметился двумя забитыми мячами и одной голевой передачей, его контракт с клубом рассчитан до лета 2031 года.