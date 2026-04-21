Комментатор Орлов ответил, что ему понравилось в матче «Зенита» с «Динамо» Мх

Известный комментатор и журналист Геннадий Орлов высказался по итогам матча 25-го тура Мир РПЛ между «Зенитом» и «Динамо» Махачкала. Игра завершилась гостевой победой петербуржцев со счётом 1:0.

«Особенно мне понравилось, что воспитанник академии „Зенита“ вышел на футбольное поле, заменил Вендела и решил судьбу матча. Конечно, он не один [выиграл]. Но ещё лучше вышел защитник Вега, который показал, в какой он прекрасной физической форме. Как он побежал! И история с Семаком, как он угадал с заменой… Убрал двух игроков сборной Бразилии и Вендела. Казалось: „Ужас, как же заканчивать матч?“ А выяснилось… Ему надо было придать свежести и скорости. И вот эти ребята — это же счастье, это надежда. Кондаков — это надежда для тех, кто сейчас в академии. И Семак, хоть его и критикуют, довёл Кондакова до состава. Это как свежий воздух, свежей ветерок. Это вселяет уверенность, что мы станем чемпионами», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».