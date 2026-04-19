«Спартак» обыграл «Ахмат» в матче 25‑го тура

Московский «Спартак» в домашнем матче 25‑го тура МИР РПЛ обыграл грозненский «Ахмат».

Встреча в Москве завершилась со счетом 3:1. За «красно‑белых» голы забили Эсекьель Барко, Маркиньос и Жедсон Фернандеш. В составе грозненцев отличился Максим Самородов.

«Спартак» набрал 45 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице, обойдя ЦСКА и «Балтику». Но калининградцы могут вернуть себе четвертую строчку, их матч 25‑го утра с «Краснодаром» пройдет позже в воскресенье. «Ахмат» (31 очко) располагается на девятой строчке.

В следующем матче «Спартак» 23 апреля примет «Краснодар», команда Станислава Черчесова в этот же день сыграет дома с «Балтикой».

Прямые трансляции матчей МИР РПЛ смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Чемпионат России. 2025-26. Тур 25

«Спартак» (Москва) — «Ахмат» (Грозный) — 3:1 (3:1)

Голы: Барко, 21 (ВИДЕО). Маркиньос, 28 (ВИДЕО). Жедсон, 40 (ВИДЕО). — Самородов, 41 (ВИДЕО).