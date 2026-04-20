Полузащитник «Спартака» оценил гол Жедсона в ворота «Ахмата»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров в разговоре с «Матч ТВ» сказал, что остался в восторге от гола своего партнера по команде Жедсона в ворота «Ахмата» в матче 25‑го тура МИР РПЛ.

В воскресенье «Спартак» обыграл «Ахмат» в домашнем матче со счетом 3:1, Жедсон забил третий гол.

— Как тебе гол Жедсона?

— Красота! Вау!

— На тренировках он такие исполняет?

— Да, каждую тренировку (улыбается), — сказал Умяров «Матч ТВ».

«Спартак» с 45 очками занимает 5‑е место в таблице чемпионата России. В следующем туре команда 23 апреля дома сыграет с «Краснодаром».

