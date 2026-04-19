«Бавария» стала чемпионом Германии, обыграв «Штутгарт» в 30-м туре Бундеслиги

Окончен матч 30-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026, в котором играли «Бавария» и «Штутгарт». Победу со счётом 4:2 в этой игре одержали мюнхенцы. Встреча состоялась на стадионе «Арена Мюнхен». В качестве главного арбитра матча выступил Сёрен Шторкс.

Крис Фюрих вывел гостей вперёд на 21-й минуте, Рафаэл Геррейру сравнял счёт на 31-й минуте. Николас Джексон обеспечил мюнхенцам преимущество на 33-й минуте. Альфонсо Дэвис забил третий мяч «Баварии» на 37-й минуте, а на 52-й минуте голом отметился Гарри Кейн. Чема Андрес на 88-й минуте забил второй мяч гостей.

После этой игры «Бавария» досрочно стала чемпионом Германии, команда с 79 очками возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги, «Штутгарт» с 56 очками находится на четвёртом месте.

В следующем туре мюнхенцы 25 апреля на выезде встретятся с «Майнцем», швабы 26 апреля примут «Вердер».