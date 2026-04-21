В «Спартаке» отреагировали на информацию о возможном уходе легионера

Генеральный директор московского «Спартака» Сергей Некрасов прокомментировал информацию о переговорах с турецким «Бешикташом» по возможной аренде португальского полузащитника «красно‑белых» Жедсона Фернандеша.

— Правда ли, что начались переговоры с «Бешикташем» по аренде Жедсона? Нет. Точно нет, — сказал Некрасов.

Ранее СМИ информировали, что стамбульский клуб начал переговоры со «Спартаком» и готов взять футболиста в аренду.

Жедсону перешел в «Спартак» из «Бешикташа» в июле 2025 года, подписав контракт до лета 2029 года.

В текущем сезоне 27-летний хавбек провел 30 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и сделал три голевые передачи.

После 25 туров в Российской премьер-лиге (РПЛ) «Спартак» с 45 очками располагается на пятой позиции турнирной таблицы. В следующем туре «красно-белые» 23 апреля примут «Краснодар».