«Сочи» — «Крылья Советов»: Сергей Бабкин получил красную карточку на 82-й минуте

В эти минуты проходит матч 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречаются «Сочи» и самарские «Крылья Советов». Команды играют на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречи выступает Владимир Москалёв из Воронежа. На момент написания новости счёт 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 82-й минуте полузащитник «Крыльев» Сергей Бабкин был удалён за две жёлтые карточки.

Ранее, на 16-й минуте, форвард самарцев Иван Олейников открыл счёт ударом с линии штрафной. На 48-й минуте защитник хозяев Марсело Алвес ударом головой восстановил равенство в счёте.

После 25 туров сочинская команда набрала 15 очков в чемпионате России и занимает последнее, 16-е место, в турнирной таблице. У клуба из Самары 23 набранных очка. «Крылья» располагаются на 12-й строчке. Отрыв от зоны прямого вылета составляет три очка.