В «Спартаке» озвучили цель на остаток сезона

Генеральный директор московского «Спартака» Сергей Некрасов заявил, что победа в Фонбет Кубке России является одной из целей красно-белых на концовку сезона. 6 мая «Спартак» сыграет в финале Пути регионов турнира с ЦСКА. В случае победы красно-белые выйдут в Суперфинал, где встретятся с кем-то из пары «Краснодар» — московское «Динамо».

«Победа в Кубке России — одна из целей «Спартака» на концовку сезона. Мы не сдаёмся. Идем от матча к матчу», — приводит слова Некрасова ТАСС.

В турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги «Спартак», набрав 45 очков, занимает пятое место. От лидирующего «Зенита» красно-белых отделяет 10 очков.