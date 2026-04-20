Мостовой: сейчас будет ключевой момент в борьбе за чемпионство

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой заявил «Матч ТВ», что матчи 26‑го тура МИР РПЛ станут ключевыми в борьбе за чемпионство.

В среду петербургский «Зенит» в гостях сыграет с московским «Локомотивом», «Краснодар» в четверг в Москве встретится со «Спартаком».

— Мне кажется, сейчас будет ключевой момент: игры «Локомотив» — «Зенит» и «Спартак» — «Краснодар». «Спартак» сейчас спокойно обыгрывает соперников. То, о чем я говорил четыре тура назад, когда кто‑то начал говорить: «Спартак» пропускает много голов», а сейчас все уже молчат. Поэтому интересно будет. Если «Спартак» обыграет «Краснодар», тогда, конечно, шансы «Зенита» на чемпионство увеличатся. Математически все команды еще в деле, — сказал Мостовой «Матч ТВ».

«Зенит» возглавляет турнирной таблицу РПЛ, набрав 55 очков, «Краснодар» (54 очка) находится на втором месте, далее идут «Локомотив» (48), калининградская «Балтика» (45) и «Спартак» (45).

