"Краснодар" вырвал ничью в матче против "Балтики"

Матч, в рамках которого встретились "Краснодар" и "Балтика", завершился вничью.

Счет в первом тайме открыл игрок "Балтики" Мингиян Бевеев. Во втором тайме сравнял Хуан Боселли, затем "Балтику" вывел вперед Максим Петров.Счет опять стал равным в добавочное время второго тайма после гола Жубала.

У "Краснодара" по итогам матча 54 очка. Он занимает вторую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги, уступая "Зениту". Третье место занимает "Локомотив", четвертое "Балтика".

23 апреля "Краснодар" сыграет со "Спартаком", "Балтика" с "Ахматом".