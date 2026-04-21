Футболисты «Балтики» не чувствуют нехватки главного тренера

Футболисты калининградской «Балтики» ни разу не проиграли и не чувствуют нехватки главного тренера Андрея Талалаева, заявил защитник команды Иван Беликов.

Талалаев был дисквалифицирован на четыре матча Российской премьер‑лиги за свое поведение в игре 21‑го тура с ЦСКА (1:0). После этого калининградцы обыграли «Сочи» (4:0), сыграли вничью с махачкалинским «Динамо» (2:2), «Пари НН» (2:2) и «Краснодаром» (2:2).

— Если бы в матче с «Краснодаром» в составе были все основные игроки, что бы поменялось?

— Понимаете, у нас каждый игрок по‑своему силён. Могло получиться всё по‑другому. Могли мы проиграть, могли выиграть. У нас каждый выходит и доказывает, что он сильнее другого.

— И всё‑таки были без Андрея Викторовича.

— Да, мы уже четыре игры сыграли без него. Ни разу не проиграли, каково нам? Мы сильные без него и с ним. И сейчас он ещё приедет и добавит, — сказал Иван Беликов «Чемпионату».

В следующем туре «Балтика» сыграет в гостях с грозненским «Ахматом» 23 апреля.

