Гендиректор «Спартака» отреагировал на вопрос о возвращении Дзюбы

Генеральный директор московского «Спартака» Сергей Некрасов ответил на вопрос о возможном возвращении форварда тольяттинского «Акрона» Артема Дзюбы в клуб. Об этом сообщает «РБ Спорт»

Функционер не стал говорить ничего конкретного.

«Дзюба — прекрасный игрок, он всего достиг. Мы ему очень благодарны за вклад в российский футбол», — заявил Некрасов.

В марте Дзюба заявил о готовности вернуться в «Спартак».

«В какой позиции вернулся бы — игрок или тренер? Время покажет», — сказал футболист.

37-летний Дзюба является воспитанником «Спартака». В составе красно-белых игрок выступал с 2007 по 2015 год.