Объявлен лучший тренер сезона в Чемпионшипе

Главный тренер «Ковентри Сити» Фрэнк Лэмпард удостоен звания лучшего тренера сезона во втором по силе футбольном дивизионе Англии, сообщает пресс-служба Чемпионшипа. В пятницу, 17 апреля, «Ковентри Сити» сыграл вничью с «Блэкберном» (1:1), что позволило клубу досрочно гарантировать себе как минимум второе место и вернуть место в АПЛ впервые с сезона-2000/2001. Лэмпард возглавил «Ковентри» в ноябре 2024 года, ранее он работал с «Дерби Каунти», «Челси» и «Эвертоном».

«Недавно я испытал сильное волнение: в тот момент меня осенило, что я едва не упустил нечто очень важное для нас. Клуб, куда я пришёл 16 месяцев назад, прошёл через непростой период — оказался на грани, но сумел вернуться. Футбол всегда связан с людьми и болельщиками — и я чуть было не пропустил этот значимый этап. Хочу выразить признательность Марку Робинсу за его вклад в развитие клуба и поблагодарить владельца Дуга Кинга. Сейчас я работаю с потрясающей командой игроков. Когда вливаешься в коллектив, важно помнить: футбольные таланты, конечно, имеют значение, но по-настоящему ценно другое — когда игроки заботятся друг о друге, усердно тренируются, поддерживают и смеются вместе. Это и есть настоящее золото. Эта история невероятна, и я искренне рад быть её частью», — приводит слова Лэмпарда официальный сайт Чемпионшипа.