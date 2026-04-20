Тренер прокомментировал победу «Ювентуса» над «Болоньей»

Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти высказался после матча 33-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026 с «Болоньей» (2:0).

«Учитывая другие результаты, мы ни в коем случае не должны были снижать темп, потому что понимали, что сохраним позицию [в таблице] независимо от наших результатов. Это был риск, поэтому нам нужно было с самого начала настроиться на нужный лад и не отступать от него. «Мы знали, что у «Болоньи» выдалась тяжелая неделя из-за переездов и участия в Лиге Европы, поэтому понимали, что, если сохраним интенсивность игры, это даст нам значительное преимущество. Все сыграли очень хорошо, и мы забили быстрый гол. Иногда «Болонья» оказывала на нас давление, но это неизбежно в игре с такой сильной командой, как у Винченцо Итальяно. Конечно, сейчас много ответственности и давления, но команда старается играть в хороший футбол, игроки заботятся друг о друге и готовы помогать, что очень важно для тренера. Мы на правильном пути, и каждый день я вижу что-то новое, поэтому мы хотим продолжать в том же духе», – приводит слова Спаллетти Football Italia со ссылкой на DAZN.

«Болонья» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии. В активе клуба 48 набранных очков в 33 встречах. «Ювентус» с 63 очками располагается на четвёртой строчке.