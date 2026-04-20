Тренер «Балтики» жестко раскритиковал судейство в РПЛ

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев раскритиковал судейство в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара». Его слова передает «Матч ТВ».

«По мне, там была атака. За линией мяча еще два защитника находились. Я не считаю, что это нарушение на желтую карточку. Он играл в мяч, а у Боселли быстрые ноги — он сыграл на опережение. При желании у нас в чемпионате желтую дают просто за то, что ты выходишь на поле», — сказал Талалаев.

19 апреля состоялась встреча «Краснодара» и калининградской «Балтики» на стадионе Ozon Арена и завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев отличились Хуан Боселли и Жубал, у гостей отличились Мингиян Бевеев и Максим Петров.

Полузащитник «Балтики» Максим Петров получил желтую карточку в первом тайме. Во втором тайме после забитого гола он затягивал время, и главный тренер «Краснодара» просил вторую желтую, но судья ограничился устным замечанием.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» занимает второе место, набрав 54 очка. «Балтика» занимает четвертое место, набрав 45 очков.