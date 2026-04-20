Оценены шансы Сафонова сыграть третий подряд матч «на ноль»

Букмекеры оценили шансы российского вратаря Матвея Сафонова сыграть третий подряд матч за французский ПСЖ «на ноль». Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

ПСЖ воспринимается абсолютным фаворитом в домашнем поединке 30‑го тура Лиги 1 против «Лиона». Коэффициент на победу парижан составляет около 1,34.

Сафонов пропускал лишь в одном из пяти последних матчей, и букмекеры предлагают коэффициент 2,19 на очередной «сухой» матч российского голкипера. Ставка на вариант «обе забьют — да» идет с коэффициентом 1,69, а тотал больше 2,5 голов оценен примерно в 1,39.

Встреча между ПСЖ и «Лионом» пройдет 19 апреля. Матч начнется в 21:45 по московскому времени.