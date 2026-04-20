Агент Левандовского обсудит с «Барселоной» продление контракта

Агент Пини Захави, представляющий интересы нападающего «Барселоны» Роберта Левандовского, обсудит с каталонским клубом продление контракта поляка, сообщает Mundo Deportivo.

Соглашение 37‑летнего Левандовского с «Барселоной» истекает в июне. Каталонцы предлагают польскому форварду продление контракта на один год.

По информации источника, Левандовский хочет остаться в «Барселоне», но имеет несколько выгодных предложений от других клубов и еще не принял окончательное решение. Ранее сообщалось, что в переходе Левандовского заинтересованы несколько топ‑клубов АПЛ и саудовской лиги, «Милан», «Ювентус» и выступающий в MLS «Чикаго Файр».

В текущем сезоне испанской Ла Лиги поляк провел 25 игр, забил 12 голов и отдал одну результативную передачу.