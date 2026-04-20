Дзюба делит с Роналду второе место в анти-рейтинге

Дзюба делит с Роналду второе место по худшей вовлечённости в обороне после Месси
Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба делит с форвардом «Аль-Насра» Криштиану Роналду второе место в рейтинге игроков с самой низкой вовлечённостью в оборонительные действия команды по данным CIES. Рейтинг показывает средний пробег футболиста относительно остальной команды в моменты, когда она находится без мяча.
Топ-10 игроков с самой низкой вовлечённостью в оборонительные действия команды выглядит следующим образом:
1. Лионель Месси («Интер Майами»).
2-3. Артём Дзюба («Акрон»).
2-3. Криштиану Роналду («Аль-Наср»).
4. Себастьян Вилья («Индепендьенте Ривадавия»).
5-7. Мирлинд Даку («Рубин»).
5-7. Килиан Мбаппе («Реал»).
5-7. Джон Кордоба («Краснодар»).
8. Мусса Дембеле («Аль-Иттифак»).
9-10. Виктор Осимхен («Галатасарай»).
9-10. Мойзе Кин («Фиорентина»).