Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба делит с форвардом «Аль-Насра» Криштиану Роналду второе место в рейтинге игроков с самой низкой вовлечённостью в оборонительные действия команды по данным CIES. Рейтинг показывает средний пробег футболиста относительно остальной команды в моменты, когда она находится без мяча.

Топ-10 игроков с самой низкой вовлечённостью в оборонительные действия команды выглядит следующим образом:

1. Лионель Месси («Интер Майами»).

2-3. Артём Дзюба («Акрон»).

2-3. Криштиану Роналду («Аль-Наср»).

4. Себастьян Вилья («Индепендьенте Ривадавия»).

5-7. Мирлинд Даку («Рубин»).

5-7. Килиан Мбаппе («Реал»).

5-7. Джон Кордоба («Краснодар»).

8. Мусса Дембеле («Аль-Иттифак»).

9-10. Виктор Осимхен («Галатасарай»).

9-10. Мойзе Кин («Фиорентина»).