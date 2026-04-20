«Челси» хочет пригласить тренера из топ‑клуба Ла Лиги

Лондонский «Челси» изучает возможность приглашения Диего Симеоне на пост главного тренера — аргентинский специалист, ныне возглавляющий мадридский «Атлетико», считается приоритетным кандидатом на замену Лиаму Росеньору. Об этом сообщает The Sun.

При нынешнем тренере клуб столкнулся с затяжным кризисом: «Челси» проиграл четыре матча подряд в Премьер‑лиге без единого забитого мяча. По сведениям источника, несмотря на официальную поддержку Росеньора со стороны руководства, в клубе усиливаются сомнения относительно его будущего — в том числе из‑за угрозы пропустить следующий розыгрыш Лиги чемпионов УЕФА.

Симеоне, много лет проработавший в «Атлетико», может сменить команду уже летом. Помимо него, в шорт‑листе лондонцев присутствуют и другие опытные тренеры, но на данный момент предпочтение отдаётся именно аргентинцу.

Диего Симеоне возглавляет мадридский «Атлетико» с 2011 года. Лиам Росеньор стал главным тренером «Челси» 6 января 2026 года.