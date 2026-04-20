В РФС высказались о возможном участии России в ЧМ-2026

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о возможном участии сборной России вместо Ирана на ЧМ-2026.

Генеральный секретарь РФС заявил, что с юридической стороны ФИФА может дать право сборной России участвовать на ЧМ-2026 вместо Ирана.

"Юридически ФИФА может принять абсолютно любое решение. В регламенте сказано, что в случае отказа одной из сборных - на усмотрение ФИФА, жёсткого регламента нет. Если бы ФИФА рассматривала такую ситуацию, она бы, наверное, в первую очередь обратила внимание на то, из какой конфедерации отказалась сборная, и рассуждала чисто по спортивному принципу: кто из этой конфедерации имеет право попасть на чемпионат мира", - сказал Митрофанов "Советскому спорту".

Чемпионат мира 2026 года начнется 11 июня, финал запланирован на 19 июля. В турнире примут участие 48 стран, он пройдет в США, Канаде и Мексике.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не может гарантировать безопасность национальной команде Ирана на территории страны.

Напомним, российские клубы и сборные отстранены от участия в соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА с конца февраля 2022 года. На данный момент подопечные Валерия Карпина располагаются на 36-м месте в рейтинге национальных команд ФИФА.