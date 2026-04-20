Канчельскис объяснил ошибку защитника «Краснодара» в матче с «Балтикой»

Канчельскис об ошибке Тормены в матче с «Балтикой»: «Случайность, которая может сыграть роль в конце сезона»
Андрей Канчельскис допустил, что ошибка защитника «Краснодара» Витора Тормены в матче Мир РПЛ с «Балтикой» (2:2) может стоить «быкам» чемпионства.
После 25 туров южане занимают в таблице 2-е место, отставая от «Зенита» на одно очко.
«Все ошибаются. Игрок хотел сохранить мяч, но не получилось. У него было два варианта развития событий. Когда он понял, что тяжело сохранить мяч, то попытался выбить. А можно было отдать Агкацеву, но Тормена выбрал другое решение. Оказалось, что оно неправильное. Случайность, которая может сыграть свою роль в конце сезона. Видимо, защитник не ожидал, что его будут прессинговать», – сказал экс-игрок сборной России.
