Экс-игрок ЦСКА: Челестини затаил обиду на Мойзеса

Пономарев о ЦСКА: «Челестини затаил обиду на Мойзеса. До сих пор у них конфликт»
Владимир Пономарев считает, что между тренером ЦСКА Фабио Челестини и защитником Мойзесом по-прежнему конфликт.
«До сих пор у Мойзеса с Челестини конфликт. Тренер затаил обиду. Бразилец зря так при всех выступал. Он должен сначала выслушать, а потом где-то в кулуарах ему высказать. Но при команде так нельзя, иначе будет бардак в команде», — сказал бывший защитник ЦСКА.
