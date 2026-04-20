Полузащитник «Балтики» оценил гол Бевеева «Краснодару»

Полузащитник «Балтики» Максим Петров высказался о голе Мингияна Бевеева в матче 25-го тура Мир РПЛ с «Краснодаром». Игра завершилась со счётом 2:2.

— Какие эмоции ты испытал, когда увидел гол Бевеева?

— Мингиян часто отрабатывает на тренировках удары. Обычно больше бьёт по воробьям, но сегодня почему-то он решил щёчкой в девять попасть… Вопросов нет (улыбается)!

— Твои впечатления после забитого гола? Расскажи о своём праздновании.

— Конечно, я рад забить в гостях у «Краснодара». Про празднование? Просто я показал, что я как-то не услышал болельщиков соперника, по-моему, — сказал Петров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Спартаком Петросяном.