Полузащитник «Балтики» оценил гол Бевеева «Краснодару»

«Обычно по воробьям бьёт». Полузащитник «Балтики» Петров оценил гол Бевеева «Краснодару»
Полузащитник «Балтики» Максим Петров высказался о голе Мингияна Бевеева в матче 25-го тура Мир РПЛ с «Краснодаром». Игра завершилась со счётом 2:2.
— Какие эмоции ты испытал, когда увидел гол Бевеева?
— Мингиян часто отрабатывает на тренировках удары. Обычно больше бьёт по воробьям, но сегодня почему-то он решил щёчкой в девять попасть… Вопросов нет (улыбается)!
— Твои впечатления после забитого гола? Расскажи о своём праздновании.
— Конечно, я рад забить в гостях у «Краснодара». Про празднование? Просто я показал, что я как-то не услышал болельщиков соперника, по-моему, — сказал Петров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Спартаком Петросяном.