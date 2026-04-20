Владелец «Акрона» о словах Дзюбы про «тренировки на бетоне»: «Сейчас команда перешла на натуральную траву»

Владелец «Акрона» Павел Морозов отреагировал на высказывание форварда тольяттинцев Артема Дзюбы, который неделю назад заявил, что команда «тренируется на бетоне».

Владелец «Акрона» отреагировал на слова Дзюбы про «тренировки на бетоне»
— После матча с «Динамо» Дзюба сказал, что команда тренируется на искусственном поле. Какая ситуация на самом деле?

— На это есть объективные причины: натуральные поля в силу того, что зима была очень сложная, оказались не готовы у многих клубов. Команда тренировалась на современном искусственном поле «Акрон‑Академии Коноплева» последнего поколения. «Оренбург», например, играет на искусственном поле.

Сейчас наша команда перешла на натуральную траву и провела полноценный цикл перед матчем с «Рубином», — сказал Морозов.

