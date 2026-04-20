Владелец «Акрона» отреагировал на слова Дзюбы про «тренировки на бетоне»

Владелец «Акрона» о словах Дзюбы про «тренировки на бетоне»: «Сейчас команда перешла на натуральную траву»
Владелец «Акрона» Павел Морозов отреагировал на высказывание форварда тольяттинцев Артема Дзюбы, который неделю назад заявил, что команда «тренируется на бетоне».
— После матча с «Динамо» Дзюба сказал, что команда тренируется на искусственном поле. Какая ситуация на самом деле?
— На это есть объективные причины: натуральные поля в силу того, что зима была очень сложная, оказались не готовы у многих клубов. Команда тренировалась на современном искусственном поле «Акрон‑Академии Коноплева» последнего поколения. «Оренбург», например, играет на искусственном поле.
Сейчас наша команда перешла на натуральную траву и провела полноценный цикл перед матчем с «Рубином», — сказал Морозов.
