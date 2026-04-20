Эксперт объяснил, почему «Краснодару» сложно играть с «Балтикой»

Футбольный функционер Тимур Лепсая высказался по итогам матча 25-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Балтикой» и «Краснодаром». Встреча завершилась вничью со счётом 2:2.

«Для играющей команды, которой является «Краснодар», игра с такой командой, как «Балтика», которая бьётся, куётся постоянно, играет больше на разрушение, чем на созидание… Всегда сложно играть. И первый матч в Калининграде [подтверждает это]. Хотя там у «Краснодара» были большие кадровые потери, но и у «Балтики», по-моему, двух игроков не было. Казалось… Я честно считал, что «Краснодар» выиграет. Но...» — сказал Лепсая в новом выпуске на YouTube-канала «Коммент.Шоу».