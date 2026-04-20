Букмекеры назвали фаворита РПЛ

В РПЛ завершился 25-й тур. После него в чемпионате сменился лидер — «Зенит» победил махачкалинское «Динамо» (1:0), а «Краснодар» на последних секундах ушёл от поражения в матче с «Балтикой» (2:2). Таким образом, петербуржцы теперь опережают соперника на одно очко.

Букмекеры обновили коэффициенты на чемпионство. Аналитики по-прежнему считают фаворитом «Зенит». Шансы команды Сергея Семака оценили в 1.30. При этом поставить на «Краснодар» можно за 3.75.

Шансы «Локомотива» оценили в 100.00. Железнодорожники отстают от лидера на семь очков, в 25-м туре они с огромным трудом одолели на выезде «Оренбург» (1:0).

ЦСКА прервал серию неудач, оказавшись сильнее махачкалинского «Динамо» (3:1). Армейцы отстают от первого места на 10 очков и идут пятыми, поставить на их итоговый успех можно за 150.00. Коэффициент вырос сразу в два раза (было 75.00).

Шансы «Спартака» завоевать золотые медали оценили в 250.00. Команда Хуана Карлоса Карседо победила «Ахмат» (3:1) и догнала по очкам «Балтику», от первого места красно-белых отделяет 10 очков.

Сделать ставку на чемпионство «Балтики» можно за 300.00. Калининградцы теперь отстают от лидера на 10 очков, а от третьей строчки — на 3 очка.

Наконец, вероятность того, что чемпионом станет ЦСКА, оценили в 1000.00. Армейцы продолжают выступать невнятно, на этот раз они потеряли очки в матче с «Крыльями Советов» (1:1).

В 26-м туре, который пройдёт 21-23 апреля, «Локомотив» примет «Зенит», а «Спартак» — «Краснодар». «Балтика» будет гостить в Грозном, а ЦСКА дома встретится с «Ростовом».