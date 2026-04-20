Почетный президент РФС ответил, упустил ли "Краснодар" чемпионство

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал матч 25 тура РПЛ "Краснодар" - "Балтика" (2:2).

По словам Колоскова, "Краснодар" не упустил чемпионство, а матч с балтийцами получился огненным.

- Конечно, "Краснодар" после этой ничьей не упустил чемпионство, еще впереди пять туров, играть и играть. Даже если бы проиграли, не упустили бы. Матч, конечно, получился огненным, такое редко увидишь в футболе, даже в зарубежном. Такой самоотдачи, самоотверженности, самопожертвования нет ни в одной стране, - цитирует Колоскова ТАСС.

В воскресенье, 19 апреля, "Краснодар" на домашнем поле сыграл вничью с калининградской "Балтикой" в матче 25 тура Российской Премьер-Лиги - 2:2. Забитыми мячами в составе хозяев отметились Хуан Боселли и Жубал, в составе гостей - Мингиян Бевеев и Максим Петров.

По итогам 25 сыгранных туров команда Мурада Мусаева занимает второе место в турнирной таблице российского чемпионата с 54 набранными очками в своем активе и отстает от лидирующего петербургского "Зенита" на один балл. В 26 туре чемпионата России южане сыграют на выезде с московским "Спартаком".