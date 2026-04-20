В «Ахмате» ответили, почему в клубе не играет Царукян

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров ответил на вопрос, почему в клубе не играет атакующий полузащитник Валерий Царукян, арендованный у «Пари НН». К «Ахмату» Царукян присоединился в феврале этого года. У грозненского клуба есть опция выкупа контракта игрока у «Пари НН».

— Царукян не сыграл ни минуты в официальных матчах после аренды из «Пари НН». Что с ним?

— Не знаю, тренер же определяет состав. Мы не можем ему указывать. Может быть, он не готов, а, может, проигрывает конкуренцию, — сказал Айдамиров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Царукяна в € 300 тыс.