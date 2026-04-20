Губерниев назвал главную интригу концовки РПЛ

Спортивный обозреватель Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале заявил, что не верит в «Спартак» и считает главными претендентами на бронзу чемпионата России «Локомотив» и «Балтику».

«Зенит» вышел на первое место! Отдаст золото вновь «Краснодару»? Вопрос. Но концовка чемпионата снова будет яркой! Без сомнения, за бронзу поборются «Локомотив» и «Балтика». Люблю эти команды! В «Спартак» не очень верю, увы», — написал Губерниев.

В 25-м туре «Зенит» обыграл махачкалинское «Динамо». Встреча, которая прошла в Махачкале, завершилась со счетом 1:0. На 78-й минуте матча мяч в свои ворота забил Никита Глушков. Благодаря этой победе петербуржцы набрали 55 очков и на один балл оторвались от «Краснодара».

Третье место за пять туров до финиша сезона занимает столичный «Локомотив (48), четвертое место с активом в 45 баллов занимает калининградская «Балтика», столько же очков у московского «Спартака».