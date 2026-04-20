Радимов высказался о перепалке с Талалаевым

Радимов о перепалке с Талалаевым: «Весна на дворе, это 864-я проблема в моей жизни. Возможно, он либо был неравнодушен к Булановой, либо хотел вместо меня попасть в заявку на Евро»
Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов дал комментарий относительно перепалки с главным тренером «Балтики» Андреем Талалаевым, которая произошла в эфире телеканала «Матч Премьер».
«Даже не собираюсь выяснять, почему он так отреагировал на мое обращение. Это его проблема. Весна на дворе. Талалаеву не понравилось, что его назвали Андрюша? Просто, глядя на Андрюшу, я так и говорю. И по-моему, я сделал это с улыбкой и по-доброму. Общаться и встречаться с ним мне точно не за чем. Талалаев – 864-я проблема в моей жизни после: накормить детей, увидеть родителей, сходить с женой в кино и покормить собаку. Почему он вообще так отреагировал, вопрос к нему. Выяснять что-то в прямом эфире я тоже не собираюсь. Что касается его слов про 22 года, то я пытался вспомнить, что же тогда было. Я играл на Евро в Португалии, обыграл «Спартак» с Талалаевым, который был там переводчиком. Кстати, по-моему, мы сделали это дважды. А, ну и с Булановой я встретился первый раз! Может быть, это его колеблет. Это три варианта, которые пришли мне на ум. Возможно, он либо был неравнодушен к Татьяне Булановой, либо хотел вместо меня попасть в заявку в Португалию. Может еще что-то было, но я не знаю», – сказал Владислав Радимов.
