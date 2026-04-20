Полузащитник «Ньюкасла» открыт к переходу в «Баварию»

Гордон сообщил окружению, что открыт к переходу в «Баварию». Вингера «Ньюкасла» вдохновляет пример Олисе (Саша Тавольери)
Атакующий полузащитник «Ньюкасла» Энтони Гордон может продолжить карьеру в «Баварии».
Как сообщает журналист Саша Тавольери для Sky Sport Switzerland, 25-летний английский вингер сообщил своему окружению, что открыт к переходу в «Баварию».
Футболист сборной Англии рассматривает возможный переход как логичный шаг в своем развитии. Он вдохновлен успехами Майкла Олисе, который ярко проявляет себя в Германии после трансфера из «Кристал Пэлас». Энтони считает, что переезд в Мюнхен может быть полезен для его карьеры.
В ближайшие недели «Бавария» планирует встретиться с агентами игрока, чтобы обсудить личные условия. «Ньюкасл» не исключает ухода вингера и уже составил список игроков ему на замену. «Сороки» ожидают конкретного предложения от «Баварии» в ближайшем будущем, возможно, до чемпионата мира.
Ранее сообщалось, что «Бавария» провела переговоры с агентами Гордона, за игрока могут заплатить 60 млн евро.
Гордон забил 6 голов и сделал 2 ассиста в 26 матчах АПЛ в этом сезоне.
Гуллит о жалобах «Барсы» и «Реала» на судейство: «Они всегда так делают, но причин нет. В прошлом обе команды сталкивались с судейскими решениями в свою пользу»
Плющев об иностранных тренерах в КХЛ: «С Хартли и Буше пылинки сдувают. Так и должно быть, но к своим специалистам относятся по-другому»
Мостовой о влиянии Барко и Маркиньоса в «Спартаке»: «Я, елки-палки, еще в первые дни это говорил. Все давно придумано! А некоторые пользуются и прилипают к футболу. Прилипалы!»
