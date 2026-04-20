Полузащитник «Ньюкасла» открыт к переходу в «Баварию»

Атакующий полузащитник «Ньюкасла» Энтони Гордон может продолжить карьеру в «Баварии».

Как сообщает журналист Саша Тавольери для Sky Sport Switzerland, 25-летний английский вингер сообщил своему окружению, что открыт к переходу в «Баварию».

Футболист сборной Англии рассматривает возможный переход как логичный шаг в своем развитии. Он вдохновлен успехами Майкла Олисе, который ярко проявляет себя в Германии после трансфера из «Кристал Пэлас». Энтони считает, что переезд в Мюнхен может быть полезен для его карьеры.

В ближайшие недели «Бавария» планирует встретиться с агентами игрока, чтобы обсудить личные условия. «Ньюкасл» не исключает ухода вингера и уже составил список игроков ему на замену. «Сороки» ожидают конкретного предложения от «Баварии» в ближайшем будущем, возможно, до чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что «Бавария» провела переговоры с агентами Гордона, за игрока могут заплатить 60 млн евро.

Гордон забил 6 голов и сделал 2 ассиста в 26 матчах АПЛ в этом сезоне. Его подробная статистика – здесь.