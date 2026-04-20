Канчельскис назвал будущего чемпиона РПЛ

Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

Андрей Канчельскис заявил, что в текущем сезоне чемпионом РПЛ станет петербургский "Зенит".

"Я еще в начале сезона говорил, что "Зенит" будет чемпионом. "Краснодар" будет вторым. А третьим - не знаю кто, там еще есть "Локомотив", "Балтика", "Спартак", поэтому не могу сказать", - сказал Канчельскис "Матч ТВ".

На данный момент подопечные Сергея Семака занимают первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 55 очков в 25 матчах. Команда Мурада Мусаева располагается на второй строчке с 54 баллами в своем активе.