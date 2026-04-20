Нападающий «Краснодара» прокомментировал результат матча с «Балтикой»

Нападающий «Краснодара» Хуан Боселли прокомментировал результат матча 25‑го тура Мир Российской Премьер-Лиги с калининградской «Балтикой». Встреча, состоявшаяся в воскресенье, 19 апреля, в Краснодаре, завершилась вничью 2:2. Боселли в этом матче забил свой первый гол за команду.

«К сожалению, не получилось выиграть матч. Но самое главное, что мы старались взять три очка. Показывали, что хотим, пытались додавить соперника. К сожалению, не получилось. Мы разочарованы, потому что не добились нужного результата», — сказал Боселли в эфире «Матч ТВ».

После этого матча «Краснодар» набрал 54 очка и занимает второе место в таблице РПЛ, уступая «Зениту» одно очко. В следующем туре краснодарцы 23 апреля сыграют на выезде со «Спартаком».