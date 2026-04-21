Мажич разобрал эпизод с удалением футболиста «Акрона» в матче с «Рубином»

«Бокоев использовал шипы, играл очень опасно. Справедливая красная» — Мажич об удалении футболиста «Акрона» в матче с «Рубином»
Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Милорад Мажич в эфире МАТЧ ПРЕМЬЕР разобрал эпизод с удалением защитника тольяттинского «Акрона» Марата Бокоева в матче 25‑го тура МИР РПЛ с казанским «Рубином», отметив, что арбитр принял правильное решение показать ему красную карточку.
Встреча прошла в субботу в Казани и завершилась со счетом 1:1. Главный арбитр Евгений Кукуляк на 66‑й минуте после просмотра VAR удалил Бокоева за нарушение правил на игроке казанцев Илье Рожкове.
— Сложно было увидеть грубое нарушение. Из VAR‑комнаты пригласили судью к монитору. Бокоев использовал шипы, играл очень опасно. Справедливо после просмотра футболист получил красную, — сказал Мажич в эфире МАТЧ ПРЕМЬЕР.
