«Челси» готов продать 21-летнего полузащитника

«Челси» готов продать Гарначо, вингер не оправдал ожиданий. Его купили в 2025-м у «МЮ» за 40 млн фунтов (talkSPORT)
«Челси» готов продать 21-летнего вингера Алехандро Гарначо.
Об этом сообщает talkSPORT.
Как пишет источник, руководство лондонского клуба осознает, что приобретение аргентинца за 40 миллионов фунтов не оправдало себя.
Гарначо перешел в «Челси» из «Манчестер Юнайтед» в августе 2025 года.
В этом сезоне футболист провел 39 матчей во всех турнирах, забив 8 голов и сделав 4 передач. В рамках АПЛ у него 1 гол и 4 ассиста в 22 играх. Статистику игрока можно изучить по ссылке.
