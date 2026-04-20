«Челси» готов продать 21-летнего полузащитника

«Челси» готов продать 21-летнего вингера Алехандро Гарначо.

Об этом сообщает talkSPORT.

Как пишет источник, руководство лондонского клуба осознает, что приобретение аргентинца за 40 миллионов фунтов не оправдало себя.

Гарначо перешел в «Челси» из «Манчестер Юнайтед» в августе 2025 года.

В этом сезоне футболист провел 39 матчей во всех турнирах, забив 8 голов и сделав 4 передач. В рамках АПЛ у него 1 гол и 4 ассиста в 22 играх.