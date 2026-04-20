Объявлены судейские назначения на матчи тура РПЛ

Объявлены судейские назначения на матчи 26-го тура РПЛ
Российский футбольный союз (РФС) на официальном сайте объявил судейские назначения на матчи 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026.
21 апреля (вторник)
«Сочи» – «Крылья Советов»: судья – Владимир Москалёв, помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Михаил Иванов; резервный судья – Михаил Черемных; VAR – Василий Казарцев; АVAR – Ранэль Зияков; инспектор – Алексей Резников.
ЦСКА – «Ростов»: судья – Иван Абросимов, помощники судьи – Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья – Николай Волошин; VAR – Ян Бобровский; АVAR – Сергей Цыганок; инспектор – Андрей Иванов.
22 апреля (среда)
«Оренбург» – «Пари НН»: судья – Антон Фролов, помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Денис Березнов; резервный судья – Михаил Плиско; VAR – Павел Кукуян; АVAR – Роман Галимов; инспектор – Виктор Кулагин.
«Динамо» Москва – «Рубин»: судья – Сергей Карасёв, помощники судьи – Алексей Лунёв, Алексей Ермилов; резервный судья – Никита Новиков; VAR – Кирилл Левников; АVAR – Сергей Чебан; инспектор – Олег Соколов.
«Локомотив» – «Зенит»: судья – Алексей Сухой, помощники судьи – Игорь Демешко, Александр Богданов; резервный судья – Андрей Прокопов; VAR – Сергей Цыганок; АVAR – Рафаэль Шафеев; инспектор – Сергей Зуев.
23 апреля (четверг)
«Акрон» – «Динамо» Махачкала: судья – Сергей Иванов, помощники судьи – Варанцо Петросян, Дмитрий Маликов; резервный судья – Игорь Капленков; VAR – Артур Фёдоров; АVAR – Роман Сафьян; инспектор – Александр Гвардис.
«Спартак» – «Краснодар»: судья – Артём Чистяков, помощники судьи – Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья – Инал Танашев; VAR – Павел Шадыханов; АVAR – Кирилл Левников; инспектор – Юрий Баскаков.
«Ахмат» – «Балтика»: судья – Евгений Кукуляк, помощники судьи – Рустам Мухтаров, Андрей Болотенков; резервный судья – Станислав Матвеев; VAR – Анатолий Жабченко; АVAR – Евгений Буланов; инспектор – Александр Гончар.